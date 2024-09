ARCURE : Arcure annonce des résultats semestriels en hausse : une rentabilité améliorée, portée par la croissance du chiffre d'affaires

Un résultat net porté à 1,2 M€, soit 12% du chiffre d'affaires (0,1 M€ au premier semestre 2023) et un excédent brut d'exploitation de 2,2 M€ sur le semestre, presque doublé par rapport au 1 er semestre 2023.

semestre 2023. Un taux de marge brute de 58%, en hausse de 2 points, pour une valeur totale de 5,8 M€.

Un objectif de chiffre d'affaires confirmé à 20 M€ pour l'année 2024, soit un doublement par rapport à 2021.

Une structure financière saine permettant de lever de la dette à hauteur de 1,750 M€ depuis la fin du mois de juin.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle pour l'amélioration de la sécurité et de la productivité dans l'industrie, publie aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2024. Au 30 juin 2024, la Société enregistre une rentabilité en hausse, avec un taux d'EBE porté à 22% sur le semestre, grâce à une croissance soutenue de 24,5% de son chiffre d'affaires et à la maîtrise de ses coûts. Arcure, entreprise technologique française, poursuit sa feuille de route de croissance et de rentabilité sur un marché de l'IA embarquée en plein essor dans l'industrie.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2024

En milliers d'euros 30 juin 2024 30 juin 2023 (proforma 4 ) Variation (€) Chiffre d'affaires 10 089 8 106 1 983 Marge brute [1] 5 803 4 518 1 285 Taux de marge brute 58% 56% n/a Autres produits [2] 1 997 1 692 305 Excédent brut d'exploitation [3] 2 212 1 183 1 029 Taux d'EBE 22% 15% n/a Dot. aux amort. et provisions / Reprises (1 403) (1 323) (80) Résultat d'exploitation 809 (140) 949 Résultat financier (149) (186) 37 Résultat exceptionnel 86 87 (1) Impôts sur les résultats [4] 467 371 96 Résultat net de l'ensemble consolidé 1 214 133 1 081

Franck GAYRAUD, PDG et co-fondateur d'Arcure , se félicite de ces bons résultats : « Après un exercice 2023 historique , ce premier semestre confirme encore notre trajectoire de profitabilité : avec un résultat net à 12% du chiffre d'affaires ce semestre, contre 10% sur l'année 2023, notre rentabilité n'a jamais été aussi élevée. Forts de notre situation financière saine, nous poursuivons nos investissements en R&D pour accélérer notre développement et pérenniser notre avance technologique. En tant qu'acteur historique de référence sur l'IA embarquée pour la sécurité et la productivité des véhicules industriels, nous souhaitons conserver notre avance technologique afin de convaincre le plus grand nombre de clients OEM d'adopter nos solutions. »

UNE FORTE CROISSANCE ORGANIQUE PORTÉE PAR l'INTERNATIONAL

Au premier semestre de l'exercice 2024, Arcure a confirmé la nette croissance de son activité, avec un chiffre d'affaires de 10,1 M€, en progression de +24,5% par rapport au premier semestre 2023, dans la continuité d'un exercice annuel et d'un second semestre 2023 déjà en forte croissance.

Le premier semestre est marqué par une internationalisation toujours forte : 81% du chiffre d'affaires est réalisé hors de France, un chiffre comparable à l'exercice 2023 (84%), récompensant les efforts engagés depuis plusieurs années pour le développement commercial à l'international, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Arcure a progressé sur l'ensemble de ses canaux de distribution, avec une augmentation notable de l'activité auprès des concessionnaires, distributeurs et constructeurs d'engins.

Sur le plan des ventes, le mix produit est dominé par le succès du Blaxtair® Origin, version primée lancée en 2022, qui constitue le principal relais de croissance au premier semestre. La cinquième et dernière version en date du Blaxtair® lancée au mois d'avril 2024 connaitra des premières ventes au second semestre 2024.

DES RÉSULTATS ET UN NIVEAU DE RENTABILITÉ AMÉLIORÉS

Le premier semestre confirme l'amélioration de la rentabilité. Au 30 juin, Arcure réalise une marge brute historique de 5,8 M€, contre 4,5 M€ au premier semestre 2023, soit un taux de marge brute de 58%. Cette performance témoigne du niveau élevé des ventes de Blaxtair® Origin, produit à plus forte marge brute, et du travail de la Société pour optimiser ses coûts de production.

L'Excédent brut d'exploitation progresse très fortement à 2,2 M€, comparé au premier semestre 2023 (1,2 M€ à périmètre équivalent, avec un CIR comptabilisé en impôts et non en produit d'exploitation), pour atteindre 22% du chiffre d'affaires sur la période, en hausse de 12 points de base. Cette performance résulte de la croissance de l'activité, du haut niveau de marge brute et de la maitrise des charges d'exploitation accompagnant le déploiement commercial d'Arcure. Les charges de personnel restent contenues à 3,3 M€ au premier semestre 2024, contre 3,0 M€ sur la même période de l'exercice précédent. En parallèle, les autres charges d'exploitation restent également sous contrôle à 2,1 M€ contre 1,8 M€ un an plus tôt.

Le résultat net s'établit à 1,21 M€ au 30 juin 2024, soit 12% du chiffre d'affaires, un niveau jamais enregistré sur un seul semestre, tant en termes absolus que relatifs.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SAINE POUR PRÉPARER l'AVENIR

La capacité d'autofinancement nette des immobilisations s'élève à 1,1 M€ sur le semestre. À noter que la Société a poursuivi ses investissements dans la R&D (-1,2 M€), essentiels au maintien de son leadership technologique. La contribution à la variation de trésorerie de la variation du besoin en fonds de roulement s'est établie à -1,5 M€, dont liée aux créances clients (-0,8 M€), au Crédit d'Impôt Recherche (-0,5 M€), aux stocks (-0,8 M€) et aux dettes fournisseurs (+0,6 M€). L'impact des frais financiers s'est monté à -0,1 M€. La Société a en outre suivi sa trajectoire régulière et soutenable de désendettement (-0,5 M€). En conséquence, la trésorerie a diminué d'1 M€ au cours du semestre. Au 30 juin 2024, la trésorerie brute ressort à 2,7 M€ pour une dette financière de 7,3 M€ composée en majorité d'obligations convertibles à maturité longue (2027).

Post clôture, Arcure a obtenu deux lignes de crédit supplémentaires pour 1,750 M€ qui seront encaissées au cours du second semestre.

DES PERSPECTIVES CONFIRMÉES POUR 2024

Ce premier semestre est conforme aux prévisions de croissance de l'activité pour 2024. La Société confirme ainsi sa capacité à atteindre son objectif pour l'exercice, soit un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 M€ à la fin de l'année, doublé depuis 2021, tout en continuant à améliorer sa rentabilité.

Pour poursuivre son développement, la Société entend capitaliser sur son avance technologique en matière d'algorithmes et de fonctionnalités d'IA à bord des véhicules industriels, capables de répondre aux besoins des acteurs mondiaux de l'industrie. Arcure met ainsi en œuvre une stratégie de focalisation de son activité sur son cœur d'expertise et sa valeur ajoutée?: l'IA et le logiciel.

À moyen terme, le marché du véhicule industriel connaîtra une évolution sur le plan technologique, tendant à équiper les engins industriels de fonctionnalités toujours plus intelligentes pour plus de sécurité, d'autonomie et de productivité. Pionnier et leader historique de la digitalisation des engins, Arcure est engagée pour relever les nombreux défis de ce nouveau marché. La Société continue ainsi de mener de nombreuses discussions avec des acteurs d'envergure (OEM et industriels) pour de nouveaux partenariats commerciaux à l'international.

À plus court terme, la gamme étendue de produits et services couverte par la cinquième génération de Blaxtair® devrait continuer à soutenir notre position de leader. Le marché de la digitalisation des engins connaît un essor rapide, qui soutient de solides perspectives commerciales pour la gamme de produits et services d'Arcure, s'inscrivant toutefois dans un environnement mondial macroéconomique incertain. Avec plus de 80% de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, la diversification géographique de l'activité d'Arcure est un facteur de solidité et de résilience.

Prochain rendez-vous :

Visioconférence à destination des investisseurs particuliers, le 18 septembre 2024 à 18h, CEST.

Inscriptions : https://tinyurl.com/4kxz3a9e

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 20 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 18,2 M€ (dont 84% à l'international), en croissance de 40%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

Marc Delaunay investisseurs@arcure.net

RELATIONS MEDIA

Marc Delaunay investisseurs@arcure.net

[1] Marge brute = chiffre d'affaires – coût des produits et services vendus.

[2] Intégrant la production immobilisée pour 1 192 K€ au 30 juin 2024 et 1 013 K€ au 30 juin 2023.

[3] L'excédent brut d'exploitation correspond au résultat d'exploitation retraité des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises de provisions.

[4] Conformément au règlement ANC 2020.01, le Crédit Impôt Recherche ne peut plus être comptabilisé en produit d'exploitation, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais désormais seulement en impôt.