Arcturus chute, le médicament contre la mucoviscidose ne montrant aucune amélioration dans l'analyse initiale

22 octobre - ** Les actions d'Arcturus Therapeutics ARCT.O chutent de 61,8% à 8,84 dollars en pré-marché

** La société déclare qu'une analyse initiale comparant la fonction pulmonaire au jour 1 et au jour 28 après le traitement avec sa thérapie expérimentale contre la fibrose kystique n'a pas montré d'amélioration dans une étude à mi-parcours

** Cependant, les mesures effectuées au 42e jour suggèrent une amélioration de la fonction pulmonaire

** Encouragée par les premiers signes de réduction de l'obstruction par le mucus - ARCT

** La thérapie expérimentale par ARNm inhalé ARCT-032 est généralement sûre et bien tolérée - co

** La FK est une maladie génétique héréditaire qui provoque l'accumulation de mucus épais et collant dans les organes du corps, affectant principalement les poumons et le pancréas

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 36,5 % depuis le début de l'année