Arcturus chute, le médicament contre la mucoviscidose ne montrant aucune amélioration dans l'analyse initiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

22 octobre - ** Les actions d'Arcturus Therapeutics ARCT.O chutent de57 % à 9,95 $, leur plus bas niveau depuis plus d'un an ** L'action devrait connaître sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée, si les pertes se maintiennent

** La société déclare qu'une analyse initiale comparant la fonction pulmonaire au jour 1 et au jour 28 après le traitement avec sa thérapie expérimentale contre la fibrose kystique n'a pas montré d'amélioration dans une étude à mi-parcours

** Cependant, les mesures effectuées au 42e jour suggèrent une amélioration de la fonction pulmonaire

** Encouragé par les premiers signes de réduction de l'obstruction par le mucus - ARCT

** La thérapie expérimentale par ARNm inhalé ARCT-032 est généralement sûre et bien tolérée

** L'intention est de lancer une étude d'innocuité et d'efficacité préliminaire de 12 semaines chez un maximum de 20 participants atteints de fibrose kystique au premier semestre 2026

** La FK est une maladie génétique héréditaire qui provoque l'accumulation de mucus épais et collant dans les organes du corps, affectant principalement les poumons et le pancréas **En incluant le mouvement de la séance, l'actiona chuté de41,3 % depuis le début de l'année