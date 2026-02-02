ARCHOS : Succès du financement de l'acquisition de DISTRAME : plus de 50% des titres déjà cédés

Paris le 2 février 2026 – ARCHOS, pionnier français de l'électronique grand public et acteur reconnu dans les technologies mobiles et durcies, annonce que sa filiale Logic Instrument franchit une étape clé dans le financement de l'acquisition de la société Distrame , leader français des solutions de tests et mesures.

Lancée pour soutenir l'intégration de Distrame le 17 novembre 2025, l'opération de financement rencontre une forte adhésion des investisseurs :

Plus de 50% des actions de Logic Instrument prévues pour l'opération ont d'ores et déjà été cédées à ce jour.

prévues pour l'opération ont d'ores et déjà été cédées à ce jour. Rythme soutenu : Au rythme actuel des cessions, l'opération devrait pouvoir être clôturée avant la publication des résultats annuels 2025 du Groupe.

: Au rythme actuel des cessions, l'opération devrait pouvoir être clôturée avant la publication des résultats annuels 2025 du Groupe. Performance du titre : Le cours moyen de l'action Logic Instrument constaté sur le marché se situe actuellement environ 5% au-dessus du cours fixé pour l'opération (1,65€), témoignant de la confiance du marché dans la pertinence stratégique de ce rachat. L'écart positif entre le cours moyen et le cours de l'opération sera reversé à Logic Instrument.

Distrame : Un pilier majeur de la croissance 2026

L'intégration de Distrame transforme le profil de Logic Instrument en apportant une expertise complémentaire au groupe :

Expertise reconnue : Distrame est un spécialiste des solutions de tests, mesures et efficacité énergétique pour les secteurs de la défense et de l'industrie (clients tels qu'EDF ou le CNRS).

: Distrame est un spécialiste des solutions de tests, mesures et efficacité énergétique pour les secteurs de la défense et de l'industrie (clients tels qu'EDF ou le CNRS). Une offre produits complémentaire : L'apport des gammes de produits "Test et Mesure" et "IoT" vient enrichir l'offre globale du Groupe à destination des acteurs de la défense et de l'industrie.

: L'apport des gammes de produits "Test et Mesure" et "IoT" vient enrichir l'offre globale du Groupe à destination des acteurs de la défense et de l'industrie. Synergies : Les équipes de Logic Instrument et de Distrame travaillent déjà activement ensemble à la création de synergies opérationnelles et commerciales.

Le groupe s'appuie désormais sur plus de 100 collaborateurs experts pour devenir un acteur incontournable des solutions mobiles ultra-durcies et sécurisées.

Perspectives : contribution à la croissance du CA attendu à plus de 92M€ en 2026

L'intégration en année pleine de Distrame devrait contribuer pour plus de 26 M€ au chiffre d'affaires 2026 du Groupe ARCHOS. Cette opération s'inscrit dans la trajectoire du Groupe qui vise un chiffre d'affaires global de plus de 92 M€ en 2026 , soit une croissance attendue de +91% par rapport à 2025.

Contact

Loïc POIRIER – PDG – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, Distrame, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com