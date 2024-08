ARCHOS - RN S1: Retour à un résultat net positif / Opinion: Achat Spec. / Objectif: 0,202€ / Potentiel: +28%

Actualité : RN S1

Après avoir publié un CA S1 de 16,5 M€ en croissance de 90%, Archos annonce une forte amélioration de ses résultats semestriels. Sur le S1 2024, la marge brute ressort à 4,45 M€ en hausse de 105%, le Rex à 0,39 M€ vs -0,39 M€ au S1 2023 et le RN à 0,18 M€ vs -0,6 M€.

Cette performance a été obtenue grâce à l'intégration fin 2023 au sein du Pôle Professionnel et Défense (i.e Logic Instrument) de la société Elexo, filiale du groupe Atos. En effet Logic Instrument a enregistré une forte hausse de sa profitabilité avec une marge d'exploitation sur le semestre de 7,1% vs 5,2% au S1 2023.

Le résultat dégagé sur ce segment a ainsi permis de compenser les pertes enregistrées par les deux autres pôles, Santé et Électronique Grand Public.



Concernant les tableaux de flux, le FCF ressort à 0,65 M€ compte tenu d'une CAF de 0,49 M€ et d'un effet BFR favorable de 0,16 M€. Après investissements (0,39 M€) et du flux de financement (-0,22 M€), qui intègre l'augmentation de capital réalisée au S1 diminué des remboursements d'emprunts, la variation nette de trésorerie sur le semestre est de 0,04 M€



Du côté du bilan, il s'améliore nettement avec des fonds propres (capitaux propres et intérêts minoritaires) de 4 M€ vs 0,6 M€ au 31/12/23, une trésorerie disponible de 10,4 M€ et nette de dettes de 2 M€.

Perspectives

En termes de perspectives pour 2024, elles s'inscrivent dans la lignée du plan stratégique présentée début avril avec pour :

Le segment Professionnel et Défense : l'extension des compétences techniques et des expertises en solutions mobiles afin de proposer une gamme étendue et des capacités de personnalisation pointues. Il est également envisagé d'intégrer le savoir-faire Tempest afin de proposer des solutions sécurisées, normées et bloquant les rayonnements électromagnétiques au service de la défense.

En termes financiers, les objectifs sont de dépasser en 2024 le seuil de 32 M€ de CA et de délivrer un EBIT record.

D'éventuelles opérations de croissance externe sont toujours à l'étude avec comme ambition d'atteindre le seuil de 50 M€ de CA dès 2025.

Le segment Santé : la poursuite des innovations et des lancements commerciaux.

Le segment Électronique Grand Public : l'impact positif sur les ventes du lancement de la nouvelle gamme de tablettes la commercialisation en fin d'année de solutions inédites pour la santé, le bien-être et le divertissement des animaux de compagnie.

De notre côté, nous conservons notre scénario ajusté lors de la publication du CA S1 et tablons pour 2024 sur un CA Groupe de 39,55 M€ (+100%) et un EBIT de 1,05 M€ (2,7% du CA).

Opinion & Objectif de cours inchangés.