Archos, Netgem, Entech... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Archos

Archos a publié un chiffre d’affaires semestriel en forte progression de 28 %, à 21 millions d’euros. En outre, la marge brute s’est améliorée en passant de 4,5 à 5,5 millions d’euros. De son côté, le résultat d’exploitation a flambé de 360 %, à 1,8 million d’euros et le bénéfice net est passé de 1 à 1,6 million d’euros. La hausse des revenus provient de deux acquisitions réalisées en janvier et en mars et de la croissance organique.

Boostheat

Boostheat a procédé à une levée de 250 000 euros par le tirage d'une tranche de 50 OCEANE, pour une valeur de 250 000 euros, souscrite par Impact Tech Turnaround Opportunities dans le cadre d'un contrat conclu fin 2024. Cette levée de fonds doit permettre de donner les moyens à la société de définir et mettre en œuvre une feuille de route stratégique ambitieuse sous l'impulsion du nouveau directeur général. Elle doit également permettre de poursuivre la politique de bitcoin Treasury Company avec une allocation de 100 000 euros pour acheter du Bitcoin.

Entech

Entech a annoncé la signature d'un contrat de plus de 5 millions d'euros, auprès d'un acteur majeur de l'énergie. L'accord porte sur la construction d'un système de stockage par batterie d'une capacité totale d'environ 20MWh en Loire Atlantique. La mise en œuvre de ce contrat sera assurée par Entech Construction, pour une mise en service prévue en décembre 2026. Un contrat de maintenance a également été signé pour 20 ans afin de garantir la performance et la disponibilité du système sur le long terme.

Gérard Perrier Industrie

Au cours du premier semestre, le chiffre d'affaires de Gérard Perrier Industrie a connu une légère croissance de 0,9 %, à 157,929 millions d'euros. Le spécialiste des automatismes et des équipements électriques destinés à l'industrie a toutefois observé une accélération au deuxième trimestre durant lequel ses revenus ont augmenté de 1,3 %, contre seulement +0,6 % sur les trois premiers mois de l'année.

Netgem

Netgem a publié des résultats semestriels en repli. Sur la période, le chiffre d’affaires a reculé de 8 %, à 15,4 millions d’euros. Parallèlement, la marge brute s’est affaissée de 6 %, à 10,966 millions d’euros, tandis que l’Ebitda a diminué de 37 %, à 2,523 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a chuté de 52 %, à 0,351 million d’euros et le bénéfice a diminué de plus de moitié en s’installant à 415 millions d’euros. La société pionnière des box télé a indiqué que les avancées sur les nouveaux relais de croissance ne se reflétaient pas encore dans l’activité du semestre.

Nicox

Nicox a annoncé une extension de la ligne de financement en fonds propres conclue avec Vester Finance le 5 mars dernier en y ajoutant un nombre maximal de 5 millions d'actions additionnelles, ce qui représente une dilution maximale potentielle de 6,43 % de son capital actuel et de 4,26 % sur une base diluée. Les autres termes du financement sont quant à eux restés inchangés.