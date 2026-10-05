Archos : l'activité s'envole sur neuf mois, portée par la Défense

Archos accélère fortement en 2026, soutenu notamment par la montée en puissance de ses activités dans la Défense. Le spécialiste des technologies mobiles et ultra-durcies a réalisé un chiffre d'affaires de 68 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice, en hausse de 124% sur un an.

Au regard de cette dynamique, le groupe confirme son objectif de dépasser 92 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026 et table sur une amélioration sensible de sa rentabilité au second semestre.

La Défense constitue l'un des principaux moteurs de cette croissance, le groupe indiquant par ailleurs que deux projets d'envergure majeure sont actuellement à l'étude, l'un aux Etats-Unis et l'autre en Allemagne, sans fournir à ce stade davantage de précisions sur leur montant ou leur calendrier.

Sur le plan financier, le groupe a également conclu un accord avec la Banque européenne d'investissement (BEI) permettant de ramener un emprunt de 2,9 millions à 0,9 million d'euros, remboursable sur sept ans. Cette opération se traduira par un impact positif de 2 millions d'euros sur le résultat 2026.

Archos renforce par ailleurs la part de ses revenus récurrents avec la reprise du fonds de commerce Ardoiz. Cette activité, présentée comme profitable, dispose d'une base installée de plus de 22 000 abonnés.