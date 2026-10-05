ARCHOS : Chiffre d'affaires à fin septembre 2026 en croissance de 124 %

En M € Fin Sept 2026 Fin Sept 2025 Variance en valeur Variance en % Chiffre d'affaires

(non audité) 68M€ 30,4M€ +37,6M€ +124%

Igny, le 5 octobre 2026 - ARCHOS (FR001400KO61 – ALJXR) , acteur reconnu dans les technologies mobiles et ultra durcies, annonce un chiffre d'affaires cumulé de 68M€ sur les 9 premiers mois de l'exercice 2026 en hausse de 124% par rapport à la même période en 2025, notamment tiré par le secteur de la défense.

Le Groupe maintient son objectif de dépasser les 92M€ sur l'année 2026 et d'améliorer sensiblement sa rentabilité sur le second semestre 2026.

Evènements récents :

Premières livraisons significatives, supérieures à 2M€, effectuées pour l'OTAN via sa centrale d'achat NSPA

Unité Tempest opérationnelle en Essonne

Financement de la conception de NIDIS, socle innovant étanche multi capteurs (LoRa) dédié à la sécurisation les lieux sensibles

Accord avec la Banque Européenne d'Investissement pour ramener un emprunt de 2,9M€ à 0,9M€ sur 7 ans, soit 2M€ de résultat positif en 2026

Reprise du fonds de commerce Ardoiz représentant une base installée de plus de 22 000 abonnés, un chiffre d'affaires récurrent et une activité profitable

Perspectives :

Deux contrats d'envergure majeure sont à l'étude : l'un aux États-Unis, l'autre en Allemagne

Préparation de la feuille de route 2027 pour une croissance à deux chiffres et une nette amélioration de la rentabilité

Renforcement de l'équipe Défense pour consolider le plan stratégique

Réflexion engagée pour la création d'un site dédié à l'assemblage de drones intermédiaires de défense et à leur maintenance

Contact Investisseurs

Loïc Poirier – Président Directeur Général – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

AR CHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, Distrame, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400KO61. www.archos.com