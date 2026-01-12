ARCHOS : Chiffre d'affaires : +53% de croissance en 2025, +91% attendu en 2026

Paris le 12 janvier 2026 – ARCHOS, acteur reconnu dans les technologies mobiles et durcies, annonce que le groupe devrait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 48M€ pour 2025, en hausse de 53% par rapport à l'année précédente (chiffre d'affaires non audité).

Pour l'exercice 2026, le chiffre d'affaires du groupe devrait atteindre 92M€, soit une très forte progression de l'ordre de 91 % par rapport à 2025.

Le Groupe ARCHOS aborde 2026 avec une confiance renforcée, porté par une dynamique de croissance particulièrement soutenue qui repose sur les leviers stratégiques suivants :

Renforcement de l'ancrage Défense : Consolidation de sa position de leader dans les solutions mobiles durcies sur les marchés stratégiques français et allemands

: Consolidation de sa position de leader dans les solutions mobiles durcies sur les marchés stratégiques français et allemands Intégration réussie d'O2i Ingénierie qui transforme le groupe ARCHOS en un acteur global de la transformation digitale. En maîtrisant l'ensemble des écosystèmes (Apple, Microsoft, Google), le groupe déploie désormais des solutions sur mesure intégrant l'Intelligence Artificielle métier et la cybersécurité pour les grands comptes industriels et institutionnels

qui transforme le groupe ARCHOS en un acteur global de la transformation digitale. En maîtrisant l'ensemble des écosystèmes (Apple, Microsoft, Google), le groupe déploie désormais des solutions sur mesure intégrant et la cybersécurité pour les grands comptes industriels et institutionnels Plein effet des croissances externes : Impact positif de l'intégration en année pleine des acquisitions faites par le groupe Logic Instrument

: Impact positif de l'intégration en année pleine des acquisitions faites par le groupe Logic Instrument Renforcement de la souveraineté : l'usine basée en Essonne sera opérationnelle à la fin du 1 er trimestre 2026 et permettra au groupe de proposer des produits certifiés TEMPEST

: l'usine basée en Essonne sera opérationnelle à la fin du 1 trimestre 2026 et permettra au groupe de proposer des produits certifiés TEMPEST Développement dans la MedTech : les investissements réalisés dans les 3 start-up Med tech du groupe devraient porter leurs fruits en 2026 et renforcer la position du groupe dans l'offre de solutions pour le soin à domicile

Le groupe continuera également d'explorer de potentielles nouvelles acquisitions via notamment la base industrielle et technologique de défense (BITD) pour continuer d'enrichir son expertise au service de la défense et de l'industrie.

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, Distrame, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com