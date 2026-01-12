 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ARCHOS : Chiffre d'affaires : +53% de croissance en 2025, +91% attendu en 2026
information fournie par Actusnews 12/01/2026 à 08:30

Paris le 12 janvier 2026 – ARCHOS, acteur reconnu dans les technologies mobiles et durcies, annonce que le groupe devrait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 48M€ pour 2025, en hausse de 53% par rapport à l'année précédente (chiffre d'affaires non audité).

Pour l'exercice 2026, le chiffre d'affaires du groupe devrait atteindre 92M€, soit une très forte progression de l'ordre de 91 % par rapport à 2025.

Le Groupe ARCHOS aborde 2026 avec une confiance renforcée, porté par une dynamique de croissance particulièrement soutenue qui repose sur les leviers stratégiques suivants :

  • Renforcement de l'ancrage Défense : Consolidation de sa position de leader dans les solutions mobiles durcies sur les marchés stratégiques français et allemands
  • Intégration réussie d'O2i Ingénierie qui transforme le groupe ARCHOS en un acteur global de la transformation digitale. En maîtrisant l'ensemble des écosystèmes (Apple, Microsoft, Google), le groupe déploie désormais des solutions sur mesure intégrant l'Intelligence Artificielle métier et la cybersécurité pour les grands comptes industriels et institutionnels
  • Plein effet des croissances externes : Impact positif de l'intégration en année pleine des acquisitions faites par le groupe Logic Instrument
  • Renforcement de la souveraineté : l'usine basée en Essonne sera opérationnelle à la fin du 1 er trimestre 2026 et permettra au groupe de proposer des produits certifiés TEMPEST
  • Développement dans la MedTech : les investissements réalisés dans les 3 start-up Med tech du groupe devraient porter leurs fruits en 2026 et renforcer la position du groupe dans l'offre de solutions pour le soin à domicile

Le groupe continuera également d'explorer de potentielles nouvelles acquisitions via notamment la base industrielle et technologique de défense (BITD) pour continuer d'enrichir son expertise au service de la défense et de l'industrie.

Contact

Loïc POIRIER – PDG – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, Distrame, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yG6fkpaYZW7JyG9taZ1mmJdjb2hlyGnJaGWammRrmMmWmm5nm2qTl5nGZnJmnmZn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Information sur chiffre d'affaires annuel

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95911-archos-cp-croissance-ca_janv-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

ARCHOS
0,2140 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie
    Prudence en vue en Europe, inquiétudes sur l'indépendance de la Fed (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.01.2026 08:48 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi alors que les indices en Europe et aux Etats-Unis sont à des niveaux records à l'entame d'une semaine où presque tous les grands thèmes de l'année sont au rendez-vous, ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.01.2026 08:33 

    (Actualisé avec secteur des métaux, Crédit agricole/Banco BPM, Viridien, HSBC, WH Smith, Rio Tinto, Dar Global, ACS et Maersk) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende ... Lire la suite

  • SANOFI : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    SANOFI : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • NEXITY : Les signaux haussiers sont intacts
    NEXITY : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank