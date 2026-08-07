Archos annonce une forte croissance de son activité au premier semestre

Le groupe Archos a publié ses résultats consolidés non audités pour le premier semestre 2026, marqués par une forte croissance de son chiffre d'affaires et la confirmation de son virage réussi vers les marchés de la Défense et de l'Industrie.

Archos a dévoilé un chiffre d'affaires de 45,9 millions d'euros, contre 21,0 millions d'euros au 30 juin 2025, soit une augmentation de 118%.

Cette dynamique commerciale valide la stratégie adoptée en 2023, visant à positionner le groupe comme un acteur de référence européen dans les solutions mobiles durcies, les contrôleurs de drones et les équipements de test et mesure pour les secteurs souverains.

Malgré cette forte croissance, la marge brute a subi des vents contraires, s'établissant à 9,9 millions d'euros (21% du chiffre d'affaires), contre 5,5 millions d'euros (26% du CA) au premier semestre 2025. Le groupe indique que la hausse des prix des matières premières dans l'électronique et la mémoire a pesé à hauteur d'environ 4% sur cette marge. Archos précise ne pas avoir pu répercuter ces augmentations de coûts avant le mois de mai 2026.

Le résultat opérationnel ressort positif à 0,4 million d'euros, bien qu'en repli par rapport à 1,8 million d'euros un an plus tôt. Le résultat net, quant à lui, s'établit à 0,8 million d'euros, contre 1,6 million d'euros au premier semestre 2025.

Perspectives 2026 ambitieuses et structure financière saine

Archos aborde le second semestre avec une grande confiance. Pour l'ensemble de l'exercice 2026, le groupe prévoit un chiffre d'affaires supérieur à 92 millions d'euros. Au second semestre, les revenus sont attendus entre 48 et 50 millions d'euros, avec un résultat d'exploitation anticipé de plus de 2 millions d'euros. Sur l'ensemble de l'année, Archos vise un résultat d'exploitation dépassant 2,5 millions d'euros.

Cette optimisme s'appuie notamment sur la montée en puissance de contrats majeurs, tel que l'accord-cadre de trois ans remporté auprès de l'OTAN pour des solutions mobiles. La première livraison de ce contrat a été effectuée fin juin 2026.

Du point de vue financier, le bilan est solide. Au 30 juin 2026, la trésorerie du groupe dépasse les 13 millions d'euros, tandis que les dettes financières ont été réduites de 1,7 million d'euros au cours du semestre, démontrant une gestion rigoureuse de la structure de capital.