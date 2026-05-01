Archimed va privatiser Esperion Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction: au paragraphe 1, il convient de préciser qu'Esperion est un laboratoire pharmaceutique et non un développeur de médicaments)

La société d'investissement Archimed a annoncé vendredi qu'elle allait privatiser le laboratoire pharmaceutique Esperion Therapeutics ESPR.O pour un montant pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars.