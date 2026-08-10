Archer va acquérir Wisk, filiale de Boeing, ainsi que deux autres entités, en échange d'une participation de près de 20 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires tirés de l'entretien avec le directeur général aux paragraphes 9 et 10; mise à jour de l'évolution du cours de l'action) par Shivansh Tiwary

Archer Aviation ACHR.N a annoncé lundi qu’elle allait acquérir Wisk Aero, la filiale de Boeing spécialisée dans les avions électriques, ainsi que deux autres entités, dans le cadre d’une opération qui permettra au constructeur aéronautique de détenir près de 20 % du capital du fabricant de taxis aériens.

Ces acquisitions, qui concernent également le fabricant de drones Insitu et le prestataire de services liés à l'espace aérien SkyGrid, permettent à Archer d'accéder à la technologie de vol autonome de Boeing BA.N , ce qui pourrait renforcer sa position dans les domaines de la défense et de la logistique commerciale. L'action Archer a progressé d'environ 14 % en début de séance.

Cette opération marque également la dernière initiative de Boeing visant à rationaliser son portefeuille et à se recentrer sur ses activités principales d’avions commerciaux et de défense, tout en prenant ses distances par rapport à ses ambitions dans le domaine des taxis aériens.

Malgré des années d’investissement et des prévisions ambitieuses, le secteur des aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL) n’a pas encore démontré que les taxis aériens pouvaient être certifiés, construits à grande échelle et exploités à des prix attractifs pour les clients lambda.

Les lancements commerciaux ayant pris plus de temps que prévu, les entreprises se sont de plus en plus tournées vers les marchés militaires, du fret et des pouvoirs publics pour générer des revenus et obtenir des financements à court terme.

Wisk développe un avion de passagers électrique autonome.

Dans le cadre de cet accord, Boeing et Archer concluront un accord de collaboration et de partage de technologies qui permettra à Boeing de conserver l’accès à la technologie de vol autonome de Wisk, qu’elle utilisera dans ses programmes actuels et futurs d’avions commerciaux et de défense.

Archer, qui n’a pas encore généré de chiffre d’affaires significatif grâce à son activité principale, aura accès à Insitu, une entreprise de défense rentable qui génère plus de 200 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel.

“Nous acquérons ainsi la capacité de commencer immédiatement à générer des revenus significatifs sur un marché en forte croissance”, a déclaré Adam Goldstein, directeur général d’Archer, lors d’un entretien accordé à Reuters.

“La demande en drones d'intelligence, de surveillance et de reconnaissance (ISR) n’a sans doute jamais été aussi forte, ce qui représente une opportunité majeure pour une entreprise qui génère déjà du chiffre d’affaires et des flux de trésorerie.”

Boeing recevra des actions Archer représentant 19,75 % des actions de classe A en circulation de la société de taxis aériens avant la clôture de la transaction et obtiendra le droit de nommer un administrateur au conseil d’administration de la start-up.