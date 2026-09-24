Archer : le rachat de trois filiales de Boeing s'annonce imminent

Le spécialiste de l'aviation électrique progresse vers la finalisation de l'opération, toujours attendue d'ici la fin de l'année.
Archer Aviation rapporte que le délai d'attente prévu par la loi américaine Hart-Scott-Rodino (HSR) concernant l'acquisition de Wisk Aero, SkyGrid et Insitu auprès de Boeing a expiré le 18 septembre dernier.
Cette expiration satisfait une condition clé à la clôture de la transaction. Celle-ci reste soumise à d'autres conditions habituelles, notamment l'obtention de certaines autorisations réglementaires, actuellement en cours.
L'opération doit réunir les technologies d'autonomie, les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), les systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) et les technologies de gestion de l'espace aérien des 3 filiales avec les produits d'Archer et son modèle d'intelligence artificielle ZEE.
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