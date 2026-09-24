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Archer : le rachat de trois filiales de Boeing s'annonce imminent
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 14:12
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Le spécialiste de l'aviation électrique progresse vers la finalisation de l'opération, toujours attendue d'ici la fin de l'année.

Archer Aviation rapporte que le délai d'attente prévu par la loi américaine Hart-Scott-Rodino (HSR) concernant l'acquisition de Wisk Aero, SkyGrid et Insitu auprès de Boeing a expiré le 18 septembre dernier.

Cette expiration satisfait une condition clé à la clôture de la transaction. Celle-ci reste soumise à d'autres conditions habituelles, notamment l'obtention de certaines autorisations réglementaires, actuellement en cours.

L'opération doit réunir les technologies d'autonomie, les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), les systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) et les technologies de gestion de l'espace aérien des 3 filiales avec les produits d'Archer et son modèle d'intelligence artificielle ZEE.

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