Archer Daniels Midland progresse grâce à l'optimisme commercial entre les États-Unis et la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions du négociant en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N augmentent de 3,5 % à 65,55 $ en pré-marché, les investisseurs anticipant un accord commercial potentiel à l'issue de la rencontre Trump-Xi Jinping plus tard dans la semaine

** Les commentaires positifs de Trump la semaine dernière ont renforcé l'espoir des traders que la Chine reprenne le commerce du soja après avoir interrompu les achats le mois dernier

** L'ADM devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis près de deux ans si les gains se maintiennent

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la clôture de vendredi, l'action a augmenté de 25,4 % après avoir chuté au cours des deux années précédentes, tandis que l'indice S&P 500 Agricultural Products & Services .SPLRCBMAG a augmenté de 25,7 %