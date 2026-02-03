Archer-Daniels-Midland chute après les prévisions de bénéfices pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions du négociant en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N chutent de 5,4 % à 64,40 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 3,60 $ et 4,25 $ par action, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,24 $ par action - données compilées par LSEG

** Le bénéfice d'exploitation du segment des services agricoles et des oléagineux a chuté de 31% à 444 millions de dollars au quatrième trimestre

** Les actions de la société rivale Bunge ont également baissé de 1,7% à 111,99 $ avant le marché; Bunge publie ses résultats trimestriels mercredi

** L'action ADM a chuté de 13,8 % en 2025