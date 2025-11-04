Archer-Daniels-Midland chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

4 novembre - ** Les actions du négociant mondial en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N ont baissé de 2 % à 58,90 dollars ** La société réduit ses prévisions de bénéfices annuels , citant des marges de trituration plus faibles et un retard dans la politique américaine en matière de biocarburants ** ADM prévoit maintenant un bénéfice ajusté de 3,25 à 3,50 $ par action pour 2025, en baisse par rapport à sa prévision précédente d'environ 4,00 $ par action et en dessous de l'estimation des analystes de 3,79 $ par action - données compilées par LSEG

** Le bénéfice du segment des services agricoles et des oléagineux d'ADM, sa plus grande division, a chuté de 21 % au troisième trimestre pour atteindre 379 millions de dollars

** Cependant, ADM annonce un bénéfice ajusté de 92 cents par action au 3ème trimestre contre des estimations de 85 cents par action

** En tenant compte des mouvements de la séance, ADM est en hausse de 16,6 % depuis le début de l'année