Archer-Daniels-Midland cesse ses opérations à l'usine de Bushnell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N a déclaré vendredi qu'il prévoyait de cesser ses opérations dans son usine de Bushnell, dans l'Illinois.