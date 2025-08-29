Archer-Daniels-Midland cesse ses opérations à l'usine de Bushnell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N a déclaré vendredi qu'il prévoyait de cesser ses opérations dans son usine de Bushnell, dans l'Illinois, dans le cadre de son plan de rationalisation de son réseau de production de protéines de soja.

La société basée à Chicago a déclaré que son usine phare de Decatur, dans l'Illinois, récemment remise en service, devrait améliorer son bénéfice d'exploitation au fil du temps.

ADM a supprimé des emplois et réduit certaines opérations depuis qu'elle a annoncé en février qu'elle prévoyait de réduire ses coûts de 500 à 700 millions de dollars sur une période de trois à cinq ans.

Le négociant en céréales a été ébranlé par un scandale comptable l'année dernière qui a fait chuter le cours de ses actions. Il est également confronté à des vents contraires dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et ses principaux marchés, notamment la Chine, principal importateur de soja.

En avril, la société a annoncé qu'elle fermerait définitivement une usine de transformation du soja à Kershaw, en Caroline du Sud, pour réduire les coûts.

L'usine de Kershaw a été la première usine américaine de transformation du soja à fermer, après une expansion pluriannuelle à l'échelle de l'industrie, en raison de l'augmentation de la demande d'huile végétale de la part des fabricants de biocarburants, ont déclaré à Reuters des sources de l'industrie.

Toutefois, le secteur des biocarburants a réduit sa production en raison de l'incertitude entourant la politique américaine en matière de biocarburants et de l'éventualité d'une aggravation de la guerre commerciale.

ADM n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters sur le nombre d'employés qui seront affectés par la fermeture de l'usine de Bushnell.