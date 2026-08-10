Archer Aviation réalise trois acquisitions auprès de Boeing

Les deux sociétés ont signé des accords définitifs aux termes desquels Archer Aviation procédera au rachat des filiales Wisk Aero, SkyGrid et Insitu de Boeing. La contrepartie versée par Archer Aviation à Boeing est principalement constituée d'actions et de deux produits financiers.

Avec cette transaction, la société du secteur aérospatial va changer d'échelle. L'opération va notamment lui apporter Insitu, une filiale de défense rentable générant déjà plus de 200 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel.

En parallèle, Boeing recevra 19,75% du capital d'Archer Aviation et deux warrants correspondant chacun à 100 millions de dollars de titres. Un warrant est un instrument financier qui donne à son détenteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter des actions d'une entreprise à un prix fixé à l'avance, pendant une période déterminée.

L'intérêt pour Archer Aviation est de combiner les trois entités acquises qui permettent de créer un écosystème complet. Wisk Aero est un pionnier de eVTOL (aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux), Insitu est une référence des drones de reconnaissance, de surveillance et d'intelligence militaire, et SkyGrid est spécialisé dans le développement de plateformes numériques de gestion du trafic aérien autonome au sol.