Archer Aviation progresse grâce à un contrat de fourniture de groupes motopropulseurs électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions du fabricant d'avions électriques Archer Aviation ACHR.N augmentent de 4 % à 7,7 $ dans les transactions de pré-marché

** Archer a déclaré lundi qu'il fournirait à des tiers son groupe motopropulseur électrique exclusif

** La société a conclu un accord pour fournir des systèmes de propulsion pour le véhicule aérien autonome Omen, fabriqué par le fournisseur de défense Anduril Industries et le groupe EDGE basé aux Émirats arabes unis

** Les Émirats arabes unis ont passé une commande de 50 systèmes Omen

** Cela représente une nouvelle source de revenus pour Archer

** Six des huit sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", deux comme "conservée"; leur prévision médiane est de 12,5 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de lundi, ACHR a chuté de 23,5 % depuis le début de l'année