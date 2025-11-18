 Aller au contenu principal
Archer Aviation progresse grâce à un contrat de fourniture de groupes motopropulseurs électriques
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 11:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions du fabricant d'avions électriques Archer Aviation ACHR.N augmentent de 4 % à 7,7 $ dans les transactions de pré-marché

** Archer a déclaré lundi qu'il fournirait à des tiers son groupe motopropulseur électrique exclusif

** La société a conclu un accord pour fournir des systèmes de propulsion pour le véhicule aérien autonome Omen, fabriqué par le fournisseur de défense Anduril Industries et le groupe EDGE basé aux Émirats arabes unis

** Les Émirats arabes unis ont passé une commande de 50 systèmes Omen

** Cela représente une nouvelle source de revenus pour Archer

** Six des huit sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", deux comme "conservée"; leur prévision médiane est de 12,5 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de lundi, ACHR a chuté de 23,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ARCHR AVIATION RG-A
7,425 USD NYSE -5,89%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

