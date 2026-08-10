Archer Aviation en forte hausse après la conclusion d'un accord avec Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Les actions d'Archer Aviation ACHR.N bondissent d'environ 22% à 6,80 dollars avant l'ouverture du marché

** Le constructeur d’avions-taxis va acquérir Wisk Aero, la filiale de Boeing spécialisée dans les avions électriques BA.N , ainsi que deux filiales associées, en échange d’une participation d’environ 20% de BA dans la société issue de la fusion

** BA obtiendra également deux séries de bons de souscription, chacune correspondant à 100 millions de dollars d’actions ACHR, qui pourront être exercés après la finalisation de l’opération

** Le cours de l’action BA est resté pratiquement inchangé avant l’ouverture de la Bourse

** Les analystes qui suivent ACHR lui attribuent en moyenne la recommandation “acheter”, contre “conserver” pour son concurrent Joby Aviation JOBY.N – données compilées par LSEG

** ACHR et JOBY affichent toutes deux une hausse d’environ 21% depuis le début de l’année