 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 027,69
+0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ArcelorMittal salue la proposition de la Commission européenne dans le secteur de l'acier
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 09:56

ArcelorMittal salue la proposition de la Commission européenne visant à renforcer la défense commerciale dans le secteur de l'acier.

La Commission européenne a annoncé mettre en place un cadre de défense de l'acier européen et de lutte contre les surcapacités sidérurgiques mondiales.

Ces nouvelles mesures devraient limiter efficacement les imports sur son territoire à 15% de part de marché pour les aciers plats et les aciers inoxydables, et 5% pour les aciers longs.

Le groupe attend également une annonce de la Commission concernant la révision du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) d'ici la fin de l'année.

'De nouveaux contingents tarifaires, destinés à remplacer les mesures de sauvegarde actuelles, sont essentiels à la survie de l'industrie sidérurgique en Europe' indique le groupe dans son communiqué.

Aditya Mittal, DG d'ArcelorMittal, a déclaré : ' L'industrie sidérurgique européenne et l'industrie manufacturière en général peuvent avoir un avenir beaucoup plus prometteur aujourd'hui, et aujourd'hui marque un pas dans cette direction'.

Geert Van Poelvoorde, CEO d'ArcelorMittal Europe, a ajouté : ' ArcelorMittal et les producteurs d'acier européens ont été entendus - aujourd'hui, nous pouvons pousser un soupir de soulagement, avec l'annonce par la Commission européenne de la nouvelle proposition de contingent tarifaire renforcé'.

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
34,1700 EUR Euronext Amsterdam +3,14%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une chaîne de production de Mercedes-Benz dans une usine à Rastatt
    Allemagne-La production industrielle accuse sa plus forte baisse depuis plus de trois ans
    information fournie par Reuters 08.10.2025 11:09 

    La production industrielle allemande a baissé de 4,3% en août par rapport au mois précédent, plus que prévu, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la statistique, soit la plus forte baisse depuis mars 2022. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une ... Lire la suite

  • Des lingots d'or exposés chez le négociant en métaux précieux Hatton Garden Metals à Londres
    Umicore va vendre ses stocks d'or pour profiter des prix records du métal
    information fournie par Reuters 08.10.2025 11:09 

    Le groupe belge de recyclage de métaux Umicore a annoncé mercredi son intention de vendre ses stocks d’or immobilisés pour environ 410 millions d'euros (476 millions de dollars), afin de tirer profit des prix records du métal. L'or a dépassé mercredi pour la première ... Lire la suite

  • Amundi
    Démission de Sébastien Lecornu : et après ?
    information fournie par Amundi 08.10.2025 11:04 

    Quelles conséquences en matière d'investissement ? La démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, face à l'opposition tant de la gauche que de la droite, a ouvert une nouvelle phase d'incertitude politique. Le président Macron doit désormais choisir entre ... Lire la suite

  • La ville de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, où des pourparlers entre responsables israéliens et du Hamas se déroulent, le 7 octobre 2025 en Egypte ( AFP / STR )
    Négociations sur Gaza: le Hamas évoque "un esprit d'optimisme"
    information fournie par AFP 08.10.2025 11:04 

    Le Hamas a évoqué mercredi "un esprit d'optimisme" dans les négociations indirectes avec Israël pour parvenir à un accord visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Taher al-Nounou, un des dirigeants du mouvement islamiste palestinien participant à ces discussions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank