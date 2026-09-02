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ArcelorMittal : risque de "M" baissier sous 65 EUR, surveiller 61,2 EUR
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 10:16
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ArcelorMittal entame une consolidation jusque vers 62,2 EUR et initie un risque de "M" baissier sous 65 EUR : surveiller la réaction du titre au contact du support oblique des 61,2 EUR.

Une cassure validerait un potentiel de repli jusque sur 57,4 EUR (MM100), puis 55,54 EUR (pour un comblement du "gap" du 9 juillet).

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