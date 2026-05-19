ArcelorMittal refond son portefeuille en se délestant de 10% des actions Vallourec

Affichant l'une des plus fortes baisses du SBF 120 ce mardi, Vallourec chute de 7,25% à 24,18 euros. Le titre du fabricant de tubes en acier sans soudure se replie après la vente par ArcelorMittal de 23,9 millions actions Vallourec. Ces titres représentent environ 10% du capital social en circulation de l'entreprise française, au prix d'offre de 24 EUR par titre, générant un produit brut d'environ 667 MUSD. L'action d'ArcelorMittal, en revanche, gagne 1,03% à 53,14 EUR, signant l'une des plus fortes progressions du CAC 40.

Cette transaction a été réalisée dans le cadre d'un processus de constitution accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels.

Dans un communiqué publié ce matin, ArcelorMittal rappelle avoir acquis une participation initiale dans Vallourec en 2024. La multinationale, leader du secteur de la sidérurgie, "continue de considérer la société française comme un acteur de grande qualité doté d'une solide position sur le marché".

ArcelorMittal précise que "cette opération reflète son approche disciplinée en matière d'allocation de capital et de gestion de portefeuille". Le produit de la vente sera restitué à ses actionnaires via le programme de rachat d'actions en cours.

A l'issue de cette transaction, le sidérurgiste mondial conservera environ 17,3% du capital social de Vallourec et continuera d'occuper un siège au conseil d'administration. En outre, la société a accepté une période de conservation sur sa participation restante dans Vallourec pendant 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison, sous réserve des exceptions d'usage.

"Cette étape souligne notre engagement à déployer le capital de manière à générer des rendements clairs et mesurables pour les actionnaires. En restituant le produit de la vente aux actionnaires par le biais de rachats d'actions, nous convertissons le solide résultat d'un investissement en avantages immédiats et tangibles", a commenté Genuino Christino, directeur financier d'ArcelorMittal.

"Pour le dirigeant, il s'agit d'un nouvel exemple de la constance avec laquelle le groupe sidérurgique a exécuté sa stratégie ces dernières années : investir dans des opportunités à haut rendement pour que la société soit une entreprise plus résiliente et plus performante, capable de créer de la valeur durable pour les actionnaires tout au long du cycle".

Réagissant à cette opération, Oddo BHF considère "cette sortie partielle comme pertinente et voit une logique à ce qu'elle se poursuive via d'autres cessions de titres". "En plus de libérer des fonds pour des opportunités externes ou internes, elle contribue aussi à réduire la complexité du groupe après la cession ces dernières années des activités en Italie (participation dans Ilva), Turquie (Erdemir), Kazakhstan et Bosnie ainsi que la montée à 100% dans la filiale US Calvert", détaille l'analyste.

En outre, Oddo BHF affirme que "le placement devrait générer un produit proche de 600 MEUR (700 MUSD) qui seront redéployés soit vers les rachats d'actions soit vers des opportunités d'investissement internes ou externes. Nous jugeons la première option la plus probable compte tenu de la politique financière qui prévoit que plus de 50% du free cash flow après dividende soit retourné aux actionnaires. Après avoir stoppé ses rachats d'actions depuis près d'un an, le groupe les a repris après la publication des résultats du premier trimestre et nous pensons que ceux-ci devraient s'accélérer, représentant un facteur de surperformance de l'action vs pairs moins actifs dans le domaine", observe le broker.

De son côté, Jefferies souligne que "la cession de cette participation dans Vallourec pourrait surprendre certains investisseurs, qui spéculaient sur le fait qu'ArcelorMittal finirait par se renforcer au capital". Le bureau d'études spécifie que "cependant, ces attentes étaient antérieures au rallye boursier de Vallourec depuis le début de l'année. Du point de vue du sidérurgiste mondial, le retour sur investissement s'avère attractif, et salue ce retour de capital en faveur des actionnaires.