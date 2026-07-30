ArcelorMittal porté par le marché européen au 2e trimestre

ArcelorMittal ( 1,42% à 58,62 euros) figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce jeudi, porté par des résultats globalement solides au 2e trimestre 2026. Sur cette période, le chiffre d'affaires du géant sidérurgique a augmenté de 8,4% sur un an pour atteindre 16,8 milliards de dollars, traduisant une dynamique commerciale bien orientée.

Un EBITDA à haut débit, dopé par la coulée européenne

L'EBITDA du groupe a progressé de 11% en rythme annuel et de 23% par rapport au 1er trimestre pour s'établir à 2,06 MdsUSD, dépassant de 1% le consensus du marché. La rentabilité unitaire affiche une santé de fer : l'EBITDA par tonne ressort à 155 USD/tonne contre 131 USD au 1er trimestre), soit un niveau 75% supérieur aux moyennes de milieu de cycle.

Ce résultat a été porté par des livraisons saisonnièrement plus élevées et surtout par la hausse des prix de l'acier à la suite des barrières commerciales récemment mises en place dans ses principales zones géographiques", relève Oddo BHF.

C'est en Europe que le redressement est le plus spectaculaire : l'EBITDA par tonne s'est amélioré de 28 USD/tonne sur ce 2e trimestre par rapport au 1er trimestre pour atteindre un sommet de trois ans à 98 USD/tonne. La direction anticipe une hausse supplémentaire à mesure que les retombées du nouvel instrument commercial de CTR (contingent tarifaire) se concrétiseront.

Un cash-flow bien laminé

En outre, sur ce 2e trimestre, le résultat opérationnel (EBIT) s'est élevé à 1,06 MdUSD contre 1,93 MdUSD au 2e trimestre 2025. Le résultat net s'établit à 683 MUSD de dollars (soit un bénéfice par action de base à 0,90 USD) contre 1,793 MdUSD au 2e trimestre 2025 (par action, le bénéfice de base ressort à 2,35 USD). Bien qu'il se soit amélioré de 19% par rapport au 1er trimestre, ce bénéfice net s'inscrit sous les attentes en raison de fortes pertes de change liées au renforcement du dollar face à l'euro.

La structure financière demeure solide. La dette nette ressort à 9,5 MdsUSD à la clôture du 2e trimestre contre 9,3 MdsUSD à la fin du 1er trimestre. Cette légère hausse traduit une variation saisonnière du besoin en fonds de roulement de 500 MUSD et 600 MUSD de rachats d'actions.

De plus, l'entreprise a généré 500 MSD de dollars de flux de trésorerie disponible (free cash-flow) sous-jacent au 1er semestre 2026, après avoir investi 800 MUSD dans des projets de croissance stratégique et 2 MdsUSD dans le besoin en fonds de roulement. Compte tenu des perspectives positives de rentabilité pour le 2e semestre 2026, la bonne génération de trésorerie sur les six prochains mois devrait permettre de poursuivre le retour de capital aux actionnaires et de réduire la dette nette.

"Les résultats d'aujourd'hui témoignent de l'évolution continue de notre activité vers des niveaux de rentabilité structurellement plus élevés. L'un des éléments clés réside dans l'amélioration des perspectives de nos activités en Europe. La mise en oeuvre du nouveau contingent tarifaire, aux côtés du MACF (Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières), crée un environnement concurrentiel plus équilibré. Avec des volumes prévus en Europe stables voire en hausse au 3e trimestre par rapport au 2e trimestre (contrairement aux tendances saisonnières habituelles) et une dynamique positive dans nos autres activités, nous anticipons des livraisons plus élevées au 3e trimestre ainsi que sur l'ensemble du 2e semestre. Tous nos segments devraient surpasser les volumes du 1er semestre", a déclaré Aditya Mittal, CEO ArcelorMittal.

Stratégie et expansion : forger les piliers de la croissance future

Par ailleurs, la direction d'ArcelorMittal a réitéré son ambition d'accroître son potentiel d'EBITDA annuel d'environ 1,8 MdUSD sur l'exercice 2026 en cours, grâce à ses projets de croissance organique et ses opérations de fusions-acquistions finalisées. L'estimation des dépenses d'investissement (capex) pour 2026 demeure également inchangée, entre 4,5 et 5 MdsUSD, incluant 1,7 à 1,9 MdUSD de capex stratégiques.

Le numéro 1 mondial de la sidérurgie continue de façonner son portefeuille international.

Parallèlement à la prochaine phase de sa croissance en Inde, soit le marché de l'acier à la croissance la plus rapide au monde, la société étudie actuellement de possibles développements dans l'aval au Brésil (en s'appuyant sur ses actifs à bas coûts et sa position sur les brames) ainsi qu'une nouvelle hausse de capacité au Liberia (en tirant parti des infrastructures existantes).

Les aciers électriques constituent un axe de croissance central à l'échelle mondiale, avec des projets en cours aux Etats-Unis et en Europe et des opportunités en cours d'évaluation dans d'autres régions clés. Le groupe voit également d'importantes opportunités pour continuer à développer son portefeuille d'énergies renouvelables qui pourrait générer des résultats plus résilients et non cycliques et renforcer la compétitivité et la durabilité de son activité acier.

En outre, les énergies renouvelables constituent un pilier majeur du segment Sustainable Solutions, qui reste en bonne voie pour doubler son EBITDA d'ici 2028 (par rapport à 2023).

Recommandations des analystes : un alliage boursier toujours attrayant

"Bien qu'ArcelorMittal donne traditionnellement peu de prévisions, l'avenir s'avère encourageant, en particulier en Europe", considère Oddo BHF. Selon le broker, le groupe sidérurgique profite du renforcement des carnets de commandes à la suite de la mise en place des nouvelles mesures de contingents tarifaires le 1er juillet, un contexte favorable au redémarrage des capacités (les hauts fourneaux à l'arrêt en Pologne et en Espagne ont redémarré au 2e trimestre, avant celui de la France en juillet). Dans ce contexte, il anticipe des volumes européens stables à légèrement orientés à la hausse au 3e trimestre comparé au 2e trimestre, à l'inverse de la baisse saisonnière habituelle d'environ 5 à 9%.

Dans ce sillage, Oddo BHF maintient sa recommandation à Surperformance sur ArcelorMittal. L'analyste reconnaît les bons résultats du groupe au 2e trimestre, portés par la solide contribution de sa principale division européenne dont la forte dynamique pourrait ainsi conduire la plupart des analystes à relever leurs prévisions de consensus.

De plus, le broker continue de juger l'action attractive à court terme, soutenue par un renforcement de la protection commerciale en Europe et la solidité du marché américain. A moyen et long terme, le titre bénéficie également du soutien des projets d'expansion en Amérique du Nord, en Inde et au Brésil.

"Selon nos estimations, la valorisation demeure raisonnable, le titre se traitant sur un multiple VE/EBITDA estimé pour 2027 de 5,7x, en ligne avec son groupe de pairs européens composé de Salzgitter, SSAB, ThyssenKrupp et Voestalpine", conclut Oddo BHF.

Jefferies est l'autre analyste à partager son enthousiasme quant à la santé financière d'ArcelorMittal. Le bureau d'études table sur "une amélioration de l'EBITDA d'un trimestre sur l'autre au cours des 3e et 4e trimestre, à mesure que le sidérurgiste bénéficie de prix plus fermes et de marges plus élevés ainsi que de meilleurs volumes en Europe".

"La dynamique positive dans l'ensemble des segments soutient un consensus d'EBITDA fixé à 2,2 MdsUSD au 3e trimestre et de 8,3 MdsUSD pour 2026. Notre estimation pour 2027 est de 10,7 MdsUSD contre 10,3 MdsUSD pour le consensus. Avec la régionalisation du marché de l'acier, nous anticipons des résultats et des multiples de valorisation à moyen terme structurellement plus élevés pour le groupe par rapport à leur historique", rajoute le bureau d'études.