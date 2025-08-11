ArcelorMittal: Oddo BHF relève légèrement sa cible
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 14:48
'ArcelorMittal a publié le 31 juillet des résultats trimestriels contrastés', note l'analyste, pointant un EBITDA au plus haut depuis deux ans en Europe, mais au contraire à un plus bas de cinq ans en Amérique du Nord.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 7x avec un rendement inférieur à 2%.
Valeurs associées
|28,5500 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,94%
