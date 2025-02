ArcelorMittal: le titre baisse, MS juge le rebond exagéré information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - L'action ArcelorMittal navigue à contre-courant des marchés boursiers européens ce vendredi et signe un net repli après que Morgan Stanley a dégradé la valeur, dont il estime le récent rebond exagéré.



Vers 11h10, le titre du sidérurgiste lâche 1,5% alors que le CAC 40 et l'AEX avancent de respectivement 0,4% et 0,2%.



Dans une note, Morgan Stanley estime que le mouvement de revalorisation qui a porté le titre ces dernières semaines, sur fond d'espoirs d'accord de paix en Ukraine, est allé trop loin.



'Le groupe est perçu comme un bénéficiaire direct d'une éventuelle reconstruction de l'Ukraine en raison de sa large empreinte industrielle dans le pays', rappelle le bureau d'études.



'Malgré tout, sa revalorisation en Bourse semble disproportionnées en comparaison de l'impact sur ses bénéfices d'une remontée des livraisons en provenance d'Ukraine (de l'ordre de 400 millions de dollars)', estime-t-il.



Les analystes abaissent en conséquence leur recommandation à 'pondération en ligne' contre 'surpondérer' jusqu'ici, tout en maintenant leur objectif de cours de 29,8 euros.



La valeur a bondi de plus de 30% depuis le 9 janvier, non seulement à la faveur d'espoirs entourant une possible résolution du conflit ukrainien, mais aussi en raison de solides résultats annuels, ArcelorMittal ayant déclaré envisager une hausse de la demande mondiale d'acier en 2025.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 27,22 EUR Euronext Amsterdam -1,73%