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ArcelorMittal : l'Ebitda bat les attentes au T3 avec les investissements et l'optimisation
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 08:09

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Logo du sidérurgiste ArcelorMittal près de Paris

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ArcelorMittal MT.AS , deuxième sidérurgiste mondial, a fait état jeudi d'un Ebitda trimestriel supérieur aux attentes, porté par ses investissements de croissance, l'optimisation de ses actifs et l'amélioration de l'activité européenne.

Le groupe basé au Luxembourg a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 2,02 milliards de dollars (1,79 milliards d'euros) au troisième trimestre, contre 1,51 milliard un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 1,97 milliard de dollars, selon un consensus Visible Alpha fourni par le groupe.

ArcelorMittal a toutefois accusé une perte nette de 391 millions de dollars sur la période, affectée par des dépréciations d'actifs et de charges exceptionnelles liées à la mise à l'arrêt de ses activités de Kryvyi Rih en Ukraine.

ArcelorMittal a déclaré que le renforcement des mesures commerciales de l'Union européenne commençait à rééquilibrer le marché européen de l'acier.

"Les bénéfices complets des changements observés en Europe se refléteront à partir de l'an prochain", a déclaré le directeur général (CEO) du groupe Aditya Mittal, ajoutant que les mesures commerciales adoptées au Canada et au Mexique laissaient également présager une année solide pour les activités nord-américaines du groupe.

ArcelorMittal a par ailleurs réitéré ses perspectives à moyen terme.

Le groupe s'attend à une accélération de la croissance de ses expéditions de produits plats au quatrième trimestre, avec une hausse de plus de 10% sur un an ("double-digit year-on-year increase"). Les expéditions du groupe au second semestre 2026 devraient dépasser celles du premier semestre.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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