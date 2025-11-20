ArcelorMittal exhorte l'UE a mettre en oeuvre les nouveaux quotas tarifaires sur l'acier
Pour rappel, l'UE prévoit d'instaurer un quota tarifaire limitant le volume d'acier pouvant être importé sans droits supplémentaires. Au-delà de ce seuil, des droits de douane élevés s'appliqueront afin de freiner l'afflux d'acier étranger qui fragilise les producteurs européens. Face à des importations à un niveau record, ArcelorMittal presse l'UE d'activer rapidement ce mécanisme jugé crucial pour la survie de la filière.
En attendant, l'entreprise se prépare à augmenter la production sur ses sites en Europe afin d'absorber le changement net de demande induit par le quota, garantissant rapidité d'approvisionnement, stabilité de la chaîne logistique et soutien à l'emploi local.
Geert Van Poelvoorde, directeur général d'ArcelorMittal Europe, affirme que, malgré les inquiétudes de certains utilisateurs d'acier concernant d'éventuelles tensions d'offre ou une volatilité des prix, le groupe est 'en mesure de répondre à la demande européenne avec de l'acier produit en Europe' et prêt à ajuster sa production en conséquence.
