ArcelorMittal: en recul avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 15:59









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal recule de plus de 1% et sous-performe ainsi la baisse plus limitée de l'AEX à Amsterdam, pénalisé par des propos de Jefferies qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 33 euros.



Le broker souligne que le titre du sidérurgiste européen a progressé de 32% depuis le début de l'année et a ainsi surperformé ses pairs américains. Il prévoit 'une période de consolidation de l'action à court terme, l'incertitude demeurant au Mexique et au Canada'.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 29,0500 EUR Euronext Amsterdam -1,46%