ArcelorMittal: émission obligataire d'un milliard d'euros 11/12/2024









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé mercredi le lancement d'une émission obligataire d'un montant total d'un milliard d'euros devant notamment lui servir à refinancer sa dette.



Une première tranche à quatre ans ans (échéance 2028) s'élevant à 500 millions d'euros donne un taux d'intérêt fixe de 3,125% et la seconde de sept ans (horizon 2031) se monte à 500 millions avec un taux fixe de 3,50%, précise le sidérurgiste dans un communiqué.



Arcelor précise que ses titres ont été émis dans le cadre de son programme 'Euro Medium Term Notes' wholesale de 10 milliards d'euros.



Au-delà de servir à refinancer sa dette existante, l'opération doit permettre au spécialiste de l'acier d'alimenter ses besoins généraux en matière de trésorerie.



La clôture de l'émission est prévue pour le 13 décembre.





