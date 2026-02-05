 Aller au contenu principal
GB-La BoE laisse son principal taux inchangé, ouvre la voie à une prochaine baisse
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 14:32

PHOTO DE FICHIER : Vue générale du bâtiment de la Banque d'Angleterre à Londres

La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé jeudi son principal taux directeur inchangé à 3,75%, tout en laissant la porte ouverte à une future réduction si le ralentissement prévu de l'inflation au cours des ‍prochains mois s'avérait durable.

La décision a été prise par 5 voix contre 4, un décompte plus serré que prévu.

L'institution affirme désormais qu'elle s'attend à ce que l'inflation ralentisse vers la cible de 2% en avril, en grande partie grâce aux mesures incluses dans le budget présenté ‌fin novembre par la ministre des Finances Rachel Reeves, soit beaucoup plus tôt que prévu dans ses prévisions de début novembre.

Le gouverneur Andrew Bailey a été l'un des cinq membres du comité de politique monétaire de la BoE, le MPC, à ​avoir soutenu la décision de laisser les taux inchangés.

Il a toutefois déclaré que sa position était susceptible de changer si ⁠le recul prévu de l'inflation s'avérait ne pas être temporaire.

"Nous devons nous assurer que l'inflation reste à ce niveau, c'est pourquoi nous avons maintenu les taux inchangés à 3,75% aujourd'hui", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Si tout se ⁠passe bien, il devrait être possible de réduire ‍encore le taux directeur cette année", a-t-il ajouté, soulignant qu'il n'avait pas de date précise en ⁠tête pour la reprise des réductions de taux.

"Mon message principal aujourd'hui est une bonne nouvelle. La désinflation est en bonne voie et semble devancer le calendrier que nous avions prévu en novembre", a-t-il insisté peu après lors de la conférence de presse qui a suivi ​l'annonce.

Le MPC a abaissé le principal taux directeur pour la dernière fois en décembre.

PLUS SERRÉ QUE PRÉVU

Les commentaires du gouverneur ainsi que les perspectives actualisées sur l'inflation ont conduit les traders à renforcer leurs anticipations de réductions des taux, provoquant une réaction de la livre ⁠sterling et des rendements obligataires.

La monnaie britannique a amplifié sa baisse et perd 0,63% face au dollar vers 12h39 GMT.

Le ​Gilt britannique à deux ans, le plus sensible aux anticipations sur les taux, recule de ​8 points de base à 3,64%.

"La ​décision a été beaucoup plus serrée que prévu, avec une minorité solidement convaincue de la nécessité de poursuivre la politique accommodante, qui continuera ​probablement à faire pression pour de nouvelles baisses de taux dans les ⁠mois à venir", souligne Luke Bartholomew, chef économiste chez Aberdeen.

La probabilité d'une réduction des taux lors de la réunion de mars est désormais estimée à 45%, contre 20% avant la décision de la BoE.

Malgré six baisses des coûts d'emprunt depuis mi-2024, l'inflation britannique reste la plus élevée des pays du G7. Elle s'est établie à 3,4% en décembre sur un an, selon les données officielles.

Les quatre membres du MPC qui ‌ont soutenu une baisse - les vice-gouverneurs Dave Ramsden et Sarah Breeden, ainsi que Swati Dhingra et Alan Taylor - se disent en revanche plus préoccupés par une baisse trop importante des prix dans un contexte d'affaiblissement de l'économie.

La BoE a revu à la baisse sa prévision de croissance de l'économie britannique pour 2026, la ramenant de 1,2% à 0,9%, avant une reprise en 2027 et 2028. Elle a également relevé sa prévision concernant le chômage, la portant à 5,3% contre 5,1% précédemment.

(William Schomberg, David Milliken et Andy Bruce, version française Diana Mandiá, ‌édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

