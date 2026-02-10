 Aller au contenu principal
ArcelorMittal confirme la construction d'un four à arc électrique sur son site de Dunkerque
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 12:44

ArcelorMittal confirme la construction d'un four à arc électrique (FAE) sur son site sidérurgique de Dunkerque. Cet investissement stratégique de 1,3 milliard d'euros marque une étape majeure dans la décarbonation de la production d'acier d'ArcelorMittal en France.

La mise en service de ce FAE d'une capacité de 2 millions de tonnes est prévue pour 2029. Il permettra de produire de l'acier avec trois fois moins de CO? qu'un haut fourneau.

Son financement sera assuré par des certificats d'efficacité énergétique (CEE), un dispositif réglementaire favorisant les économies d'énergie et la réduction des émissions de CO?. Cette aide représente 50 % de l'investissement total de 1,3 milliard d'euros.

Geert van Poelvoorde, DG d'ArcelorMittal Europe, a déclaré : "Nous étudierons la possibilité de construire d'autres FAE ailleurs en Europe, en adoptant une approche prudente, conforme à notre stratégie de décarbonation économique. Disposer d'une industrie sidérurgique forte dans chaque pays européen où nous sommes présents est un fondement crucial pour la prospérité industrielle, et j'espère que les conditions créées en France pourront être reproduites ailleurs afin de justifier de futurs investissements. "

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
52,3800 EUR Euronext Amsterdam +1,28%
