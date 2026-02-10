ArcelorMittal confirme la construction d'un four à arc électrique sur son site de Dunkerque
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 12:44
La mise en service de ce FAE d'une capacité de 2 millions de tonnes est prévue pour 2029. Il permettra de produire de l'acier avec trois fois moins de CO? qu'un haut fourneau.
Son financement sera assuré par des certificats d'efficacité énergétique (CEE), un dispositif réglementaire favorisant les économies d'énergie et la réduction des émissions de CO?. Cette aide représente 50 % de l'investissement total de 1,3 milliard d'euros.
Geert van Poelvoorde, DG d'ArcelorMittal Europe, a déclaré : "Nous étudierons la possibilité de construire d'autres FAE ailleurs en Europe, en adoptant une approche prudente, conforme à notre stratégie de décarbonation économique. Disposer d'une industrie sidérurgique forte dans chaque pays européen où nous sommes présents est un fondement crucial pour la prospérité industrielle, et j'espère que les conditions créées en France pourront être reproduites ailleurs afin de justifier de futurs investissements. "
Valeurs associées
|52,3800 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,28%
A lire aussi
-
Target nomme Roath, dirigeante de longue date, au poste de chef des opérations dans le cadre d'un remaniement de la direction
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 4) La société Target TGT.N a nommé ... Lire la suite
-
Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 10 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la remontée du chômage en France, le départ anticipé du gouverneur de la Banque de ... Lire la suite
-
Commerzbank a fait état mardi d'un bénéfice au-dessus des attentes des analystes en 2025 mais en baisse en raison de coûts de restructuration. Le groupe allemand affiche un bénéfice net de 2,63 milliards d'euros pour l'année, contre 2,68 milliards l'année précédente. ... Lire la suite
-
L’action Stellantis a plongé après l’annonce de 22 milliards d’euros de dépréciations, un « reset » destiné à corriger une stratégie d’électrification jugée trop ambitieuse et mal alignée sur la demande. Le groupe suspend son dividende, revoit ses plans industriels ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer