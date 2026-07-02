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Arcelormittal : bondit de 4% vers 54E, test imminent des 55E
information fournie par Zonebourse•02/07/2026 à 13:56
Arcelormittal
a aisément préservé sa MM100 qui gravite vers 52,3E et bondit de 4% vers 54E : le titre va rapidement affronter un 1er obstacle technique, la MM50 qui gravite vers 55E (ex-résistance testé le 14 mai) puis ce sera au tour du palier des 56E.
Au-delà, plus de résistance notable avant le re-test du zénith annuel des 62/62,5E du 4 juin.
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