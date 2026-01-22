Arcelor Mittal : s'échappe au-delà de la résistance des 43E
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 10:53
Le titre venait de doubler de valeur en clôturant à 43,E le 21 janvier, ce qui plaçait le cours au-delà de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 43E, et au lieu de marquer le pas, le titre matérialise un "gap d'évasion" au--dessus de 43,62 pour établir un nouveau record annuel à 46E.
Le prochain objectif redevient le retracement du zénith des 52E de début février 2012.
Valeurs associées
|45,4100 EUR
|Euronext Amsterdam
|+4,20%
A lire aussi
-
Un ancien agent autrichien est jugé depuis jeudi pour avoir notamment vendu des informations à la Russie, au risque d'entacher la réputation de son pays auprès de ses partenaires européens. Le procès de Egisto Ott, 63 ans, s'est ouvert au tribunal de Vienne, devant ... Lire la suite
-
Getlink , gestionnaire du tunnel sous la Manche, a vu son chiffre d'affaires progresser de 18% au dernier trimestre 2025, avec notamment un trafic de passagers dans les trains à grande vitesse en croissance de 6%. Son chiffre d'affaires a atteint 384 millions d'euros, ... Lire la suite
-
Nvidia et les autres géants de l'IA ne sont pas les seuls à profiter de l'euphorie boursière...Jeudi, les actions du fabricant japonais de toilettes Toto, connu pour ses bidets high-tech, ont clôturé en hausse de 9,7% grâce au lien inattendu de l'entreprise avec ... Lire la suite
-
Le Japon devrait faire état vendredi d'une inflation tenace, à quelques heures d'une dissolution du Parlement: le défi économique s'annonce central dans la campagne électorale à venir, où la Première ministre Sanae Takaichi défendra un ambitieux allègement fiscal. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer