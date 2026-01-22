 Aller au contenu principal
Arcelor Mittal : s'échappe au-delà de la résistance des 43E
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 10:53

Arcelor Mittal s'inscrit dans un canal ascendant funiculaire (9 mois de hausse consécutifs, un cours multiplié par 2, une première historique !)) depuis le test d'un plancher à 21,2E le 7 avril 2025.
Le titre venait de doubler de valeur en clôturant à 43,E le 21 janvier, ce qui plaçait le cours au-delà de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 43E, et au lieu de marquer le pas, le titre matérialise un "gap d'évasion" au--dessus de 43,62 pour établir un nouveau record annuel à 46E.

Le prochain objectif redevient le retracement du zénith des 52E de début février 2012.

ARCELORMITTAL
45,4100 EUR Euronext Amsterdam +4,20%
