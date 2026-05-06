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Arcelor-Mittal : revient tester la résistance des 53,5E
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 10:25

Arcelor-Mittal revient tester la résistance des 53,5E des 4 mars et 17 avril.
En cas de franchissement, le titre s'en irait retracer ses sommets des 56,9E du 25 février.
Un risque de double-top se matérialiserait en cas de pullback ultérieur, mais uniquement en cas de basculement sous 42E, le plancher du 20 mars: la marge de sécurité est plus que confortable avec plus de 20% par rapport aux niveaux actuels.

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