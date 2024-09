Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arcelor Mittal: +6%, teste 23,53E, objectif 24,35E information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 19:18









(CercleFinance.com) - Le plan de relance chinois continue de doper Arcelor Mittal qui s'envole de +6% et teste 23,53E, sa meilleure marque depuis le 7 juin dernier, le principal objectif demeurant le re-test de la résistance des 24,35E des 3 et 16 mai puis 3 juin dernier.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 23,26 EUR Euronext Amsterdam +4,73%