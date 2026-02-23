Arcellx monte en flèche après l'acquisition de la société par Gilead pour 7,8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions du développeur de thérapies anticancéreuses Arcellx ACLX.O augmentent de 77,5 % à 113,78 $ avant la mise sur le marché

** Gilead Sciences GILD.O déclare qu'elle achètera ACLX pour une valeur implicite des capitaux propres de 7,8 milliards de dollars

** La valeur implicite des capitaux propres comprend 115 $ par action en espèces à la clôture et un droit de valeur conditionnelle de 5 $ par action

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action ACLX avait chuté de 1,7 % depuis le début de l'année