Arbex, le fabricant des mouchoirs Kleenex, vise à gagner des parts de marché à l'échelle mondiale grâce au soutien de Suzano et de Kimberly-Clark

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre et du paragraphe 1 afin de préciser qu'Arbex fabrique la marque Kleenex, mais n'en est pas propriétaire)

* Arbex, une coentreprise entre Suzano et Kimberly-Clark, a été lancée en juillet

* Cette entreprise, dont la valeur s'élève à 3,4 milliards de dollars, est en concurrence avec P&G et Essity

* Le directeur général souhaite que l'entreprise spécialisée dans les produits en papier et d'hygiène porte sa part de marché à 35 %

* Arbex n'envisage pas de répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs, déclare le directeur général

par Alexander Marrow

Arbex, le fabricant de Kleenex, compte sur l'expertise industrielle du géant brésilien de la pâte à papier Suzano SUZB3.SA pour l'aider à accroître sa part de marché mondiale d'environ 10 points de pourcentage et ainsi consolider son rôle de leader dans le secteur du papier tissu et des produits d'hygiène, a-t-il déclaré à Reuters. La société américaine de biens de consommation Kimberly-Clark

KMB.O a finalisé ce mois-ci la cession d’une participation de 51 % dans son activité internationale de papier tissu à Suzano, donnant naissance à une coentreprise de 3,4 milliards de dollars, Arbex, qui entrera en concurrence avec des concurrents tels que Procter & Gamble PG.N et Essity

ESSITYa.ST .

Lors de sa première interview en tant que directeur général d’Arbex, Ehab Abou-Oaf a déclaré à Reuters que l’entreprise pourrait évoluer plus rapidement de manière indépendante, en hiérarchisant ses ressources et ses investissements.

Arbex pourrait bien avoir besoin de cette approche, car ses deux sociétés mères ont laissé entendre que cette coentreprise n’était pas une priorité. Lors de l’annonce de l’accord en juin 2025, Suzano avait déclaré qu’elle devait s’assurer que cette nouvelle activité ne viendrait en aucun cas perturber ses activités principales, tandis que Kimberly-Clark avait souligné que cet accord permettrait de « réduire son exposition à des coûts de production plus volatils ».

L'AMBITION EST DE CONQUÉRIR PLUS D'UN TIERS DES PARTS DE MARCHÉ

Pour maîtriser ses coûts, Arbex se concentre sur un approvisionnement davantage régional, sur la réduction de sa consommation de plastique et sur la recherche de meilleures solutions pour réduire les déchets, a déclaré M. Abou-Oaf.

Il prévoit pour Arbex une croissance du chiffre d’affaires de 1 à 2% par an, supérieure à celle du marché, ainsi qu’une forte augmentation de sa part de marché mondiale, qui se situe actuellement entre 24 et 25%.

“Pour devenir le leader incontesté, nous devrons franchir la barre des 35%, et c’est là notre ambition; nous pensons que c’est réalisable”, a déclaré M. Abou-Oaf. Il n’a toutefois pas précisé de calendrier pour atteindre cet objectif.

Arbex continuera d’investir entre 100 et 120 millions de dollars chaque année dans ses usines de production, la conception de produits et l’innovation, a déclaré M. Abou-Oaf, qui s’est montré optimiste quant à la capacité de l’entreprise à faire face à la hausse des prix de l’énergie due à la guerre en Iran.

“Les crises à court terme, qu’il s’agisse de la hausse des prix du pétrole résultant de la situation dans le détroit d’Ormuz ou d’autres crises qui pourraient survenir, contribuent en réalité à affiner notre réflexion sur la manière d’optimiser nos coûts.”

Répercuter ces coûts sur les consommateurs, a-t-il ajouté, n’est pas une option.

“Il n’est pas si simple de répercuter ces coûts sur les consommateurs”, a déclaré M. Abou-Oaf. “Ils attendent de nous que nous soyons encore plus efficaces, même en période de crise.”