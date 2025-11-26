Aramis quadruple son résultat net entre 2024 et 2025 et confirme ses objectifs
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 18:29
L'EBITDA ajusté s'est également fortement amélioré, avec une hausse de 34,3%, atteignant 67,8 MEUR. Ce résultat a été soutenu par une gestion optimisée des coûts et des marges en hausse, notamment grâce à une progression continue de la marge brute par véhicule vendu (GPU), en hausse de 3,2% par rapport à 2024.
Le groupe a également montré une amélioration notable de sa trésorerie, avec un Free Cash Flow (FCF) solide, tiré par une forte réduction du besoin en fonds de roulement. La dette nette a été réduite de 54,9 MEUR, passant de 61 MEUR au 30 septembre 2024 à 6,1 MEUR à la clôture de l'exercice 2025.
'Nous avons continué à consolider notre leadership européen tout en renforçant notre génération de trésorerie, ce qui nous a permis de réduire significativement notre niveau d'endettement. Nous restons engagés sur une trajectoire de croissance rentable et durable', a déclaré Nicolas Chartier, Président Directeur général d'Aramis Group.
Pour l'exercice 2026, Aramis Group confirme ses objectifs, avec un objectif de vendre au moins 115 000 véhicules B2C et de générer un EBITDA ajusté d'au moins 55 MEUR. À moyen terme, le groupe vise une croissance annuelle organique des volumes de véhicules B2C comprise entre 7% et 9% et un EBITDA ajusté représentant environ 5% du chiffre d'affaires.
Valeurs associées
|5,6600 EUR
|Euronext Paris
|-2,25%
A lire aussi
-
Valneva a annoncé mercredi la fermeture de son site de Nantes (Loire-Atlantique) pour concentrer ses activités sur ceux de Lyon (Rhône) et de Vienne, en Autriche. "Cette consolidation permettra de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité en France, ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, portées par les espoirs croissants d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, tandis qu'au Royaume-Uni, le budget tant attendu de la ministre des Finances a été accueilli avec soulagement ... Lire la suite
-
Un chef coutumier pygmée a raconté avoir été forcé à assister au viol de sa soeur par des soldats en République démocratique du Congo, témoignant mercredi devant la cour d'assises de Paris qui juge l'ex-rebelle congolais Roger Lumbala, plus de 20 ans après. Sa ... Lire la suite
-
"On avait le choix entre deux solutions, la pire et la moins pire". Au procès de Lafarge, d'anciens cadres se sont expliqués sur les raisons pour lesquelles le cimentier était resté en Syrie jusqu'en 2014, moyennant des paiements à des groupes classés comme "terroristes". ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer