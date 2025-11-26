 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index
8 114,50
+1,00%
Aramis quadruple son résultat net entre 2024 et 2025 et confirme ses objectifs
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 18:29

Aramis Group a enregistré un résultat net de 19,9 MEUR pour l'exercice 2025, quasiment quadruplé par rapport à l'exercice précédent (5 MEUR). Cette performance s'inscrit dans une dynamique de croissance profitable, avec des revenus annuels atteignant 2379 MEUR, en progression de 6,3% par rapport à 2024.

L'EBITDA ajusté s'est également fortement amélioré, avec une hausse de 34,3%, atteignant 67,8 MEUR. Ce résultat a été soutenu par une gestion optimisée des coûts et des marges en hausse, notamment grâce à une progression continue de la marge brute par véhicule vendu (GPU), en hausse de 3,2% par rapport à 2024.

Le groupe a également montré une amélioration notable de sa trésorerie, avec un Free Cash Flow (FCF) solide, tiré par une forte réduction du besoin en fonds de roulement. La dette nette a été réduite de 54,9 MEUR, passant de 61 MEUR au 30 septembre 2024 à 6,1 MEUR à la clôture de l'exercice 2025.

'Nous avons continué à consolider notre leadership européen tout en renforçant notre génération de trésorerie, ce qui nous a permis de réduire significativement notre niveau d'endettement. Nous restons engagés sur une trajectoire de croissance rentable et durable', a déclaré Nicolas Chartier, Président Directeur général d'Aramis Group.

Pour l'exercice 2026, Aramis Group confirme ses objectifs, avec un objectif de vendre au moins 115 000 véhicules B2C et de générer un EBITDA ajusté d'au moins 55 MEUR. À moyen terme, le groupe vise une croissance annuelle organique des volumes de véhicules B2C comprise entre 7% et 9% et un EBITDA ajusté représentant environ 5% du chiffre d'affaires.

Valeurs associées

ARAMIS GROUP
5,6600 EUR Euronext Paris -2,25%
