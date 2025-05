Aramis Group va changer d'identité visuelle

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Aramis Group a décidé d’unifier son identité de marque sur l’ensemble de ses marchés européens. Pour y parvenir, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers a dévoilé une nouvelle identité visuelle qui servira à simplifier et renforcer son message. Les marques locales en Europe conserveront leur nom, connu dans leurs pays respectifs. L’autre avantage pour Aramis Group est que cette transformation permettra d’optimiser ses investissements marketing, de mutualiser ses ressources et de maximiser son impact à l’échelle européenne.

