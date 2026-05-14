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Aramis : dévisse sous 3,02%, teste 2,8E, tutoie déjà le plancher des 2,7E
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 14:34

Aramis pulvérise le plancher 3,40E (testé en mars 2024), niveau qui correspond également au support oblique moyen terme : le support des 3,02E (plancher de fin octobre 2022) est "explosé" dans la foulée et le titre plonge vers 2,8E.
Il ne s'en faut plus que de 3% pour retracer la plancher historique des 2,72E de la mi-mars 2023...

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