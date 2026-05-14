Aramis : dévisse sous 3,02%, teste 2,8E, tutoie déjà le plancher des 2,7E
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 14:34
Il ne s'en faut plus que de 3% pour retracer la plancher historique des 2,72E de la mi-mars 2023...
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