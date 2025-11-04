Aramco prévoit des ventes de gaz plus élevées en 2030

(AOF) - En glissement annuel, au troisième trimestre, le bénéfice net d'Aramco a reculé pour s'élever à 27 milliards de dollars, contre 27,56 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Cette baisse est principalement due à la diminution des revenus et autres produits liés aux ventes, partiellement compensée par la baisse des coûts d'exploitation. Ces revenus sur ce trimestre se sont élevés à 111,50 milliards de dollars, contre 123,90 milliards de dollars un an avant à la même période.

"La baisse des revenus est principalement attribuable à la diminution des prix des produits raffinés et chimiques, ainsi qu'à la baisse des prix du pétrole brut et des volumes négociés. Elle est partiellement compensée par l'augmentation des volumes vendus de produits raffinés et chimiques", observe la compagnie pétrolière publique saoudienne.

En revanche, en rythme annuel, le free cash flow progresse sur ce trimestre. Il ressort à 23,6 milliards de dollars, contre 22 milliards au troisième trimestre 2024. Cette augmentation est attribuable à la hausse des flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation et à la baisse des dépenses en capital.

Côté perspectives, Aramco a revu à la hausse son objectif de croissance de la capacité de production de gaz commercialisable en 2030. Il passe de plus de 60%, à environ 80% par rapport aux niveaux de production de 2021, ce qui se traduit par une production totale prévue de gaz et de liquides associés d'environ 6 millions de barils équivalent pétrole par jour.

Sur le marché, vers 15h30, le Brent perd 1,05%, à 64,16 dollars. Le WTI cède 1,61%, à 60,06 dollars.