Arabie saoudite-Explosions et fumée près de l'aéroport de Ryad après une alerte

Une importante colonne de fumée était visible samedi près de l'aéroport principal de Ryad après des détonations et des alertes émises pendant la nuit par l'Arabie saoudite pour signaler une potentielle menace autour de la capitale, dans un contexte d'aggravation des attaques menées par les Houthis du Yémen.

Une vidéo et des photos de Reuters montrent un immense panache de fumée noire s'élevant dans le secteur en question, avec au premier plan l'autoroute menant à l'aéroport, le terminal principal et d'autres installations. Dans cette vidéo, on peut voir des flammes s'élever derrière ce qui semble être des réservoirs de carburant.

Le service de presse du gouvernement saoudien n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat concernant la fumée et les alertes émises pendant la nuit.

La protection civile saoudienne a envoyé ces alertes par téléphone pendant la nuit, faisant état d'un potentiel risque d'attaques aériennes à Ryad et dans la ville d'Al-Kharj, à l'est de la capitale, avant de lever l'alerte samedi dans la matinée. Un journaliste de Reuters présent dans le quartier d'Olaya, à Ryad, a entendu des détonations avant que la levée de l'alerte ne soit annoncée.

(Reportage Menna Alaa El-Din et Timour Azhari; avec la contribution de Michelle Nichols; version française Claude Chendjou)