ARA AM nomme un directeur des investissements pour les fonds privés

(NEWSManagers.com) - ARA Asset Management vient d’annoncer la promotion de David Blight, directeur-général d’ARA Australia, au rang de directeur des investissements pour ARA Private Funds (APF), la division fonds privées. Il sera chargé d’épauler Moses Song, directeur général d’ARA AM. La société de gestion singapourienne souhaite élargir sa plateforme de fonds privés dans la région.

David Blight est co-fondateur et directeur général d’ARA Australia depuis son commencement en 2015. Auparavant, il a été managing director chez ING Real Estate Investment Management en Australie (1998-2005), avant d’être promu au rang de président et directeur général de la plateforme mondiale de la société de gestion immobilière entre 2005 et 2008. Il a également été managing director d’APN Property Group Limited entre 2008 et 2013.

Cette nomination fait suite à l’acquisition récente d’ARA AM par ESR Group, afin de créer le plus grand gérant d’actifs réels en Asie Pacifique comptant 140 milliards de dollars d’encours sous gestion. ARA Private Funds gère 95 milliards d’encours sous gestion.