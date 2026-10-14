Aquestive en hausse après la conclusion d'un accord de licence aux États-Unis avec Eton Pharma concernant un médicament contre les crises épileptiques

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14 octobre - ** Les actions d'Aquestive Therapeutics AQST.O progressent de 4,3 % à 4,87 dollars avant l'ouverture du marché

** Le laboratoire pharmaceutique annonce avoir concédé à Eton Pharmaceuticals les droits exclusifs aux États-Unis pour son médicament Libervant ETON.O

** Le lancement de ce traitement contre les crises épileptiques est prévu en avril 2027, sous réserve de l'autorisation finale

** Le Libervant, un film de diazépam soluble à placer à l’intérieur de la joue, est destiné aux personnes souffrant de crises épileptiques en grappes; il peut constituer une alternative aux sprays nasaux et aux médicaments rectaux

** Il a obtenu en avril l’autorisation de la FDA pour les patients âgés de deux à cinq ans

** La FDA examine actuellement une demande visant à étendre son utilisation aux enfants âgés de 6 à 11 ans; une décision est attendue avant avril

** Le cours de l'action a baissé de 27 % depuis le début de l'année