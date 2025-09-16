Aqua Metals progresse après la signature d'un protocole d'entente avec Impossible Metals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions du recycleur de batteries acides Aqua Metals AQMS.O ont augmenté de 4,04 % à 3,73 $ avant l'ouverture du marché

** La société déclare avoir conclu un protocole d'entente (MoU) avec Impossible Metals

** Les deux sociétés évalueront une nouvelle voie pour la production et le raffinage de minéraux critiques utilisés dans des industries telles que l'électrification, la défense et les technologies d'énergie propre

** Le partenariat vise à sécuriser les sources américaines de minéraux critiques tels que le nickel, le cobalt et le cuivre

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 86 % depuis le début de l'année