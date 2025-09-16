 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 841,51
-0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Aqua Metals progresse après la signature d'un protocole d'entente avec Impossible Metals
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions du recycleur de batteries acides Aqua Metals AQMS.O ont augmenté de 4,04 % à 3,73 $ avant l'ouverture du marché

** La société déclare avoir conclu un protocole d'entente (MoU) avec Impossible Metals

** Les deux sociétés évalueront une nouvelle voie pour la production et le raffinage de minéraux critiques utilisés dans des industries telles que l'électrification, la défense et les technologies d'énergie propre

** Le partenariat vise à sécuriser les sources américaines de minéraux critiques tels que le nickel, le cobalt et le cuivre

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 86 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AQUA METALS
3,7900 USD NASDAQ +5,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank