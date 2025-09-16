Aptevo bondit après qu'un traitement contre le cancer du sang montre une rémission à 100 % lors d'un essai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Aptevo Therapeutics APVO.O augmentent de 55 % à 2,24 $

** La société déclare que son traitement expérimental du cancer du sang, mipletamig, a conduit à une rémission de 100 % dans un essai de stade précoce à intermédiaire

** La thérapie, testée avec le venetoclax et l'azacitidine, est destinée aux patients atteints de leucémie myéloïde aiguë nouvellement diagnostiquée qui sont trop fragiles pour une chimiothérapie intensive

** Environ 40 % des patients n'avaient plus aucune trace de cancer dans le sang, ce qui est un signe que la maladie est moins susceptible de réapparaître - Aptevo

** Mipletamig est un anticorps bispécifique qui cible le CD123, une protéine présente sur les cellules leucémiques, et qui aide le système immunitaire à tuer le cancer sans déclencher de fortes réactions immunitaires

** L'action est en baisse de 97 % depuis le début de l'année