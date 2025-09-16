 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aptevo bondit après qu'un traitement contre le cancer du sang montre une rémission à 100 % lors d'un essai
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Aptevo Therapeutics APVO.O augmentent de 55 % à 2,24 $

** La société déclare que son traitement expérimental du cancer du sang, mipletamig, a conduit à une rémission de 100 % dans un essai de stade précoce à intermédiaire

** La thérapie, testée avec le venetoclax et l'azacitidine, est destinée aux patients atteints de leucémie myéloïde aiguë nouvellement diagnostiquée qui sont trop fragiles pour une chimiothérapie intensive

** Environ 40 % des patients n'avaient plus aucune trace de cancer dans le sang, ce qui est un signe que la maladie est moins susceptible de réapparaître - Aptevo

** Mipletamig est un anticorps bispécifique qui cible le CD123, une protéine présente sur les cellules leucémiques, et qui aide le système immunitaire à tuer le cancer sans déclencher de fortes réactions immunitaires

** L'action est en baisse de 97 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

APTEVO THERPTCS
1,9105 USD NASDAQ +32,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

