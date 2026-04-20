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APRR augmente chiffre d’affaires consolidé hors construction à 754,8 millions EUR au T1 2026
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 17:15

* APRR a porté chiffre d’affaires consolidé hors Construction à 754,8 millions EUR au T1 2026, en hausse de 1,8% sur un an. * Recettes de péage APRR et AREA à 707,1 millions EUR, progression de 1,1% sur un an. * Revenus commerciaux, télécoms et autres installations APRR et AREA à 34,7 millions EUR, hausse de 16,2%. * Trafic APRR et AREA à 5 762 millions de km parcourus, baisse de 0,9%.

* Aliaé (A79) a augmenté revenus à 12,9 millions EUR, hausse de 5,5% ; trafic total à 106 millions de km parcourus, hausse de 4,1%. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Eiffage SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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