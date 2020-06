Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Après Wirecard, Scholz menace de durcir le contrôle des entreprises Reuters • 25/06/2020 à 21:34









APRÈS WIRECARD, SCHOLZ MENACE DE DURCIR LE CONTRÔLE DES ENTREPRISES BERLIN (Reuters) - Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, s'est dit scandalisé, jeudi, par l'effondrement de Wirecard et il a préconisé un réexamen des règles de supervision et de contrôle des entreprises. "Nous devons repenser nos structures de supervision", a dit Olaf Scholz, ajoutant que son ministère présenterait plusieurs propositions dans les jours à venir. "Si des mesures légales, législatives, réglementaires sont nécessaires, nous les adopterons et les appliquerons", a-t-il ajouté. "Un scandale comme Wirecard doit nous alerter sur la nécessité de renforcer la surveillance et la supervision", a encore estimé Olaf Scholz. La société allemande de paiements électroniques, au centre d'un scandale depuis la découverte d'un trou de 1,9 milliard d'euros dans ses comptes, a annoncé jeudi qu'elle demandait l'ouverture d'une procédure de dépôt de bilan. (Madeline Chambers, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées WIRECARD AG XETRA -70.72%